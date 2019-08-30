2019-08-30T08:37:29+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 30 августа 2019 года: в Сочи комфортнее всего купаться

А на Азовском побережье вода как парное молоко
Александра ПОДУШКО
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А на Азовском побережье вода как парное молокоА на Азовском побережье вода как парное молокоФото: Архив "КП"
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«КП» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры воды в Черном и Азовском морях.

30 августа теплее всего плавать в Сочи - здесь вода прогрета до 27 градусов. В Туапсе, Адлере чуть прохладнее – 26,7 градусов. В Джубге -26,4 градусов, а в Геленджике – 25,7 градусов.

В Новороссийске водичка как парное молоко – 25,4 градусов, а в Анапе до 24,9 градусов.

На Азовском побережье в Приморско-Ахтарске водичка – 24,3 градуса. А в Ейске и Темрюке вода в море прогрелась до 24 градусов.

- На Черноморском побережье во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 12-14 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду, в Новороссийске порывы могут достигать 20-23 метров в секунду. Температура воздуха днем 26…31 градус, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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