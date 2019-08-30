2019-08-30T09:16:15+03:00
Общество

В Краснодаре сделали новый асфальт на 50 улицах

На дорогах наносят разметку, устанавливают знаки
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В краевом центре полностью обновили асфальт на всех ремонтируемых участках. Это около 65 километров дорог в городе и за его чертой. Сейчас ремонт подходит к концу, осталось нанести разметку, установить дорожные знаки, завершить работы на тротуарах и съездах во дворы.

- К концу года в хорошее состояние приведут 61 процент дорог города. А к 2024 году не менее 85 процентов улиц. Начиная с 2017 года, в краевом центре протяженность отремонтированных дорог превысит 200 километров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На улице Леваневского от Ленина до дома № 195/1 полностью завершили ремонт на 2,185 километрах. Здесь обновили покрытие на проезжей части, восстановили тротуары, обустроили подъезды ко дворам, установили новые бордюры, нанесли горизонтальную разметку, установили дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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