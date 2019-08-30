В Павловском районе задержали автоугонщика

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-30T09:36:57+03:00

Ему грозит до 5 лет тюрьмы

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В дежурную часть Павловского района обратились трое местных жителей. Они рассказали, что их авто угнали.

Полицейские начали проводить проверку по данному факту. Вскоре брошенные машины нашли в Тихорецком и Павловском районах. Один из автомобилей злоумышленник сжег.

- Полицейские опросили возможных свидетелей, составили ориентировку на розыск предполагаемого злоумышленника, которую передали всем дежурным нарядам полиции. По подозрению задержали ранее судимого 19-летнего жителя станицы Украинской. Автомобили изъяли и вернули законным владельцам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

На угонщика завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU