2019-08-30T09:46:51+03:00
Общество

На Кубани в День знаний более четырех тысяч полицейских будут охранять школы

Они задействуют до полутора тысяч ручных металлодетекторов
Александра ПОДУШКО
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На Кубани в День знаний более четырех тысяч полицейских будут охранять школыНа Кубани в День знаний более четырех тысяч полицейских будут охранять школыФото: Архив "КП"
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В День знаний более 1200 учебных заведений откроют свои двери более чем для 600 тысяч школьников. Следить за порядком будут 4 тысячи сотрудников полиции, а также около 2,5 тысячи представителей общественных формирований.

- Все школы обследуют кинологами с использованием служебных собак. Также задействуют до полутора тысяч ручных металлодетекторов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Возле образовательных учреждений будут приближены маршруты патрулирования нарядов полиции, задействованных в системе единой дислокации. Вечером и ночью улицы, набережные, парки и скверы городов и наполняться нарядами полиции и рейдовыми группами в рамках исполнения требований «Детского закона».

ИСТОЧНИК KP.RU

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