2019-08-30T10:08:01+03:00
Общество

В Краснодаре начали строить самую протяженную сеть канализации

Ее длина - 3,6 километров
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Новый коллектор появится по Интернациональному бульвару от Дагестанской до Пятигорской. Его общая протяженность - 3,6 километров. В Краснодаре это самое масштабное строительство бытовой канализации.

- Уже идут работы по монтажу железобетонных колодцев. Здесь также создадут насосную станцию. Строят новую сеть за счет бюджетных средств. Завершить канализацию по Интернациональному бульвару планируют к концу декабря, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Для проведения работ на участке от Туркменской до Дагестанской на 5 месяцев перекроют движение транспорта. Это произойдет с 5 сентября по 2 февраля 2020 года. Сделают объезд этого участка дороги, на улицах установят соответствующие дорожные знаки.

Напомним, на Кубани в День знаний более четырех тысяч полицейских будут охранять школы. Они задействуют до полутора тысяч ручных металлодетекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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