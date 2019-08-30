2019-08-30T10:20:23+03:00
Происшествия

На Кубани мужчина выстрелил в своего соседа из сигнального пистолета

Потерпевшего доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчина выстрелил в своего соседа из сигнального пистолетаНа Кубани мужчина выстрелил в своего соседа из сигнального пистолетаФото: Архив "КП"
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В Краснодаре дежурная медсестра одного из медучреждений сообщила правоохранителям, что в приемное отделение в тяжелом состоянии доставлен мужчина с огнестрельным ранением в области живота. ЧП произошло у него дома в поселке Знаменском.

- Правоохранители опросили свидетелей и задержали 42-летнего соседа потерпевшего. Это произошло через час после сообщения из больницы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Осмотрели дом злоумышленника, у него нашли 7 единиц оружия и боеприпасы. Он самостоятельно поменял конструкцию охолощенного автомата Калашникова, сигнального и учебного пистолетов, а также пистолета-пулемета, переделав оружие для выстрелов боевыми патронами. Также у мужчины обнаружили еще два огнестрельных охотничьих ружья и пистолет.

Мужчина предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в своего соседа. Он попал ему в область живота.

На злоумышленника завели уголовные дела по ч. 2 статьи 111 и ч. 1 статьи 222 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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