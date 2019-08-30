2019-08-30T10:40:42+03:00
Общество

Школы Сочи почти готовы к отопительному сезону

Уже завершаются гидравлические испытания трубопроводов
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Сочинские школы на 99 процентов готовы к отопительному сезону. Такую оценку дают специалисты «Сочитеплоэнерго». В канун начала нового учебного года в 133 учреждениях завершаются гидравлические испытания трубопроводов.

- В ближайшие дни школы и детсады Сочи, как и объекты муниципальной сферы в принципе, будут готовы уже на 100 процентов, – рассказал начальник тепловой инспекции МУП «Сочитеплоэнерго» Александр Рожко.

- До 1 сентября специалисты планируют устранить все недочеты. Но уже сейчас, по словам сотрудников «Сочитеплоэнерго», к отопительному сезону, который стартует 15 ноября, готовы все социальные объекты города – в общей сложности их 182, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Напомним, в Краснодаре начали строить самую протяженную сеть канализации. Ее длина - 3,6 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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