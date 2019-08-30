2019-08-30T11:07:21+03:00
Общество

В Краснодаре в «Фестивальном» сквере сделают девять новых детских площадок

Также здесь появится интерактивная территория для игр
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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«Фестивальный» сквер расположен в центре многоэтажной жилой застройки, где живет много семей с детьми. Поэтому здесь сделают девять новых детских площадок, а также интерактивную территорию для игр.

- Это будет специальная площадка, где соединенные между собой полимерные плиты составят единый светодиодный экран с мягкой поверхностью. На нем смогут играть дети разных возрастов. Работы по благоустройству сквера уже выполнены на 70 процентов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сквер «Фестивальный» расположен на пересечении Атарбекова и Тургенева. Общая площадь -1,7 гектаров. Рабочие уже завершают укладку тротуарной плитки и асфальтирование площадок, на которые уложат современное прорезиненное покрытие.

Здесь сделают 9 детских игровых и одну спортивную площадку. Установят 55 новых светильников и 113 лавочек. Осенью дополнительно высадят свыше 100 деревьев и 2,4 тысячи кустарников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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