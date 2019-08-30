На Кубани 15-летняя девочка забеременела от 13-летнего цыгана
В Мостовскую районную больницу попала 15-летняя девушка с жалобами на плохое самочувствие. Медики довольно быстро поставили диагноз – беременность, срок семь недель.
Девочка из цыганской семьи не стала скрывать и рассказала, что в начале июля дома вполне добровольно вступила в половую связь с 13-летним (!) другом. Медики вызвали сотрудников полиции по делам несовершеннолетних. Те, в свою очередь, составили материалы, но уголовное дело возбуждать не стали. Юного отца задержали и передали следователям для принятия дальнейших решений.
В семьях молодых людей ничего ужасного не видят и обещают помочь подросткам в воспитании будущего ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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