2019-08-30T12:09:04+03:00
Происшествия

На Кубани 15-летняя девочка забеременела от 13-летнего цыгана

Мальчика задержали и передали следователям
Владислав КЛИМОВ
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Семьи обещают воспитать ребенкаСемьи обещают воспитать ребенка
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В Мостовскую районную больницу попала 15-летняя девушка с жалобами на плохое самочувствие. Медики довольно быстро поставили диагноз – беременность, срок семь недель.

Девочка из цыганской семьи не стала скрывать и рассказала, что в начале июля дома вполне добровольно вступила в половую связь с 13-летним (!) другом. Медики вызвали сотрудников полиции по делам несовершеннолетних. Те, в свою очередь, составили материалы, но уголовное дело возбуждать не стали. Юного отца задержали и передали следователям для принятия дальнейших решений.

В семьях молодых людей ничего ужасного не видят и обещают помочь подросткам в воспитании будущего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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