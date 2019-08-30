2019-08-30T12:07:53+03:00
Происшествия

На Кубани ищут 17-летнюю цыганку, которая уехала к жениху в Саратов и пропала

С заявлением в полицию пришла ее мать
Александра ПОДУШКО
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На Кубани ищут 17-летнюю цыганку, которая уехала к жениху в Саратов и пропалаНа Кубани ищут 17-летнюю цыганку, которая уехала к жениху в Саратов и пропалаФото: Архив "КП"
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39-летняя женщина, проживающая в станице Новопокровской на улице Коллективной, обратилась к правоохранителям за помощью. Она рассказала, что в период с 23:00 25 августа по 05:00 26 августа ее дочь ушла из дома. Больше на связь с родными она не выходила.

Сотрудники полиции начали проверку по данному факту. Выяснилось, что 17-летняя Кузьменко Анжела Андреевна могла уехать на такси к своему жениху. Ее молодой человек проживает в Саратове. Пропавшая не работает, не учится, ранее из дома не уходила.

В день, когда девушка пропала, на ней была красная юбка в пол, кофта с длинным рукавом также красного цвета, черные босоножки. С собой она взяла паспорт и белый телефон.

На вид Анжеле 15 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, смуглое лицо, широкие брови, есть дефект зубов, волосы прямы темно-русые, волосы были собраны в «гульку» сзади.

- Полицейские ищут девушку, а также устанавливают лиц причастных к данному правонарушению, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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