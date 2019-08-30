2019-08-30T12:22:41+03:00
Происшествия

В Тимашевске в аварии пострадала 14-летняя девочка

С травмами ее госпитализировали в больницу
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
Изменить размер текста:

В Тимашевске 29 августа около 20:00 вечера на улице 50 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 44-летний мужчина со стажем вождения около одного года, управляя автомобилем «ГАЗель» при повороте налево не уступил дорогу и въехал в мотоцикл Koyshibo. За байком сидел 17-летний, у него не было водительских прав, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии14-летняя пассажирка мотто с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Кубани 29 августа зафиксировано 25 ДТП, в которых 2 человека погибли и 27 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 7 наездов на пешеходов, в них 8 человек были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубанским учителям увеличат доплату за классное руководство
Краснодарцев приглашают на субботник
На развитие кубанского образования направили более 90 млрд рублей
На Кубани "банда" детей взломала дверь соседки, чтобы украсть игрушки
Краски моря зазвучат в «Орлёнке»
«Ростелеком» выступил цифровым партнером «Новой волны-2019»
Как в «Иронии судьбы»: в Сочи мужчина забыл, где живет и вломился в чужой дом
В «Сочи Парке» проведут Неделю знаний
На Кубани «черные лесорубы» уничтожили деревьев на 22 млн рублей
В Краснодаре пьяный задержанный сломал нос полицейскому
В Краснодаре у директора компании-застройщика украли швейцарские часы, пока он занимался в фитнес-клубе
На Кубань с гастролями приедет Государственный Академический хореографический ансамбль «Березка»
В Краснодаре в домах на Садовой и Бершанской отремонтировали фасады
В Краснодаре водителя иномарки, который влетел в столб, увезли в реанимацию
В «Орленке» завершилась международная смена «Юный следователь»