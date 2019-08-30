В Тимашевске в аварии пострадала 14-летняя девочка
В Тимашевске 29 августа около 20:00 вечера на улице 50 лет Октября произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 44-летний мужчина со стажем вождения около одного года, управляя автомобилем «ГАЗель» при повороте налево не уступил дорогу и въехал в мотоцикл Koyshibo. За байком сидел 17-летний, у него не было водительских прав, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате аварии14-летняя пассажирка мотто с травмами была госпитализирована. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
На дорогах Кубани 29 августа зафиксировано 25 ДТП, в которых 2 человека погибли и 27 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 7 наездов на пешеходов, в них 8 человек были травмированы.
ИСТОЧНИК KP.RU