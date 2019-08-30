В Каневской спортсмен-пауэрлифтер избил следователя краевого СК
Мужчина попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой
Инцидент произошел в станице КаневскойФото: Олег ЗОЛОТО
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После ночного конфликта в кафе «Фасоль», что в станице Каневской, в реанимацию попал следователь-криминалист краевого СУ СК. На подполковника из Краснодара в ходе словестной перепалки напал местный житель, 25-летний спортсмен-пауэрлифтер.
Следователя с черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию. Возбуждено уголовное дело о причинении средней тяжести вреда здоровью.
Что именно стало причиной конфликта теперь выясняют коллеги пострадавшего следователя. Он уже идет на поправку.
ИСТОЧНИК KP.RU