В Краснодаре задержали таксиста, который пытался изнасиловать 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-30T12:46:16+03:00

В Краснодаре задержали таксиста, который пытался надругаться над 15-летним подростком Фото: Архив "КП"

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В Краевой столице 26 августа в 14:30 на одной из улиц города задержали 32-летнего мужчину, который работает в службе такси. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего подростка. Подозреваемый прописан в Рязанской области, а в Краснодар приехал подзаработать.

Ранее в полицию обратилась 38-летняя местная жительница. Она рассказала, что когда ее сын ехал в такси к нему с неоднозначными предложениями начал приставать водитель. Мальчик понял, что происходит, вырвался из рук злоумышленника и убежал.

Девятиклассник на учете не состоит, проживает только с мамой в поселке Лорис Краснодара.

- Мужчину вскоре задержали. На него завели уголовное дело по ч.1 ст. 135 (Развратные действия) и ч.1 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление). Расследование продолжается, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU