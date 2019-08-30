В Краснодаре задержали таксиста, который пытался изнасиловать 15-летнего подростка
В Краевой столице 26 августа в 14:30 на одной из улиц города задержали 32-летнего мужчину, который работает в службе такси. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего подростка. Подозреваемый прописан в Рязанской области, а в Краснодар приехал подзаработать.
Ранее в полицию обратилась 38-летняя местная жительница. Она рассказала, что когда ее сын ехал в такси к нему с неоднозначными предложениями начал приставать водитель. Мальчик понял, что происходит, вырвался из рук злоумышленника и убежал.
Девятиклассник на учете не состоит, проживает только с мамой в поселке Лорис Краснодара.
- Мужчину вскоре задержали. На него завели уголовное дело по ч.1 ст. 135 (Развратные действия) и ч.1 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление). Расследование продолжается, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU