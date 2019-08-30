В Новороссийске мужчина умер, а потом воскрес

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-30T13:13:31+03:00

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Необычный случай произошел в одном из частных домов поселка Верхнебаканский, что находится в Новороссийске. Там живет семья Сорокиных (фамилия изменена - Авт.), которая в тот день, как обычно, собралась за столом.

Пока дочь готовила завтрак, сын пошел звать отца, который смотрел телевизор. Зайдя в комнату, парень заметил, что папа выглядит нездоровым. Мужчина был весь бледный, глаза его были прикрыты. Молодой человек попытался понять, что случилось, но отец не отвечал на вопросы.

- В какой-то момент он едва слышно захрипел и перестал дышать... - в слезах говорила дочь, когда вызывала правоохранителей и скорую.

Все случилось в частном доме в поселке Верхнебаканский.

Получив заявку, сотрудники полиции и врачи выдвинулись на место. Вот только, когда они прибыли, случилось чудо - мужчина воскрес! Оказалось, что пока его дети суетились, обзванивая оперативные службы, отец как ни в чем не бывало очнулся.

О том, что произошло с главой семейства, пока не ясно. Быть может, это редчайший феномен, который известен миру как Синдром Лазаря. Медики говорят, что чаще всего "воскрешение" происходит спустя 3-7 минут после остановки сердца. Но не исключено, что мужчина просто крепко уснул и напуганные дети просто этого не распознали.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», полиция сейчас проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU