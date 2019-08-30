В Курганинском районе незаконно вырубили лесные насаждения

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-30T13:01:23+03:00

Сумма ущерба составила более 22 миллионов рублей

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Прокуратура Курганинского района проверила соблюдение природоохранного законодательства. Ведомство выявило факт незаконной рубки в июне-июле защитных лесных насаждений. Это более 400 деревьев пород «Ясень», «Акация Гледичия».

- Сумма ущерба составила более 22 миллионов рублей. Материалы проверки были направлены прокуратурой в отдел МВД России по Курганинскому району, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU