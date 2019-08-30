2019-08-30T13:14:34+03:00
Общество

Кубанские школы в преддверии Дня знаний получили 121 автобус

Транспорт купили в рамках краевой государственной программы «Развитие образования»
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Школы краснодарского края получили сегодня ключи от 121 автобуса. Их приобрели в этом году в рамках краевой государственной программы «Развитие образования». Было выделено порядка 220 миллионов рублей. Автобусы будут возить на занятия почти 60 тысяч детей. Они оснащены ремнями безопасности, подключены к системе ГЛОНАСС.

- Также в крае реализуется программа по строительству новых школ на селе, в том числе благодаря нацпроекту. Это поможет полностью закрыть проблему с подвозом учащихся, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С 2015 года за счет краевых и федеральных инвестиций в образование, благотворительных программ были заменены более 800 машин.

Напомним, в Краснодаре в «Фестивальном» сквере сделают девять новых детских площадок. Также здесь появится интерактивная территория для игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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