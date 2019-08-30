В «Орленке» завершилась международная смена «Юный следователь»

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-30T13:29:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре «Орленок» завершилась смена «Юный следователь». В ней приняли участие ребята из России и Беларуси, ее организовали по поручению Председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Программа была международной и была подготовлена в рамках плодотворного сотрудничества СК России и СК Республики Беларусь. Ее назвали «Битва в сети», так как она была посвящена безопасности в Интернете В игровой форме ребята узнали об основах законодательного регулирования этой сферы и о возможных опасностях.

- Сотрудники СК России и студенты ведомства проводили для ребят занятия, помогая им перевоплощаться в следователей и криминалистов, пробуя свои силы в расследовании «преступлений». Помимо насыщенной образовательной программы ребята смогли отдохнуть, набраться сил перед учебным годом и обрести новых друзей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в СК России и СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Смена завершилась квестом в виде маршрутной игры, в процессе которой ребята применили свои знания на практике.

ИСТОЧНИК KP.RU