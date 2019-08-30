На Кубань с гастролями приедет Государственный Академический хореографический ансамбль «Березка»
Коллектив выступит в Краснодаре, Сочи и Геленджике
ФОТО: пресс-служба администрации края
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Хореографическому ансамблю «Березка» в 2018 году исполнилось 70 лет. В репертуаре коллектив объединяет русский народный девичий хоровод и балет. Артисты выступают по всему миру, о них знают в 80 странах: Италии, Греции, Аргентине, Чили, КНДР, Испании и Китае, а также в Польше, на Кипре и других.
- «Березка» выступит 13 сентября в Сочи в концертном зале «Фестивальный», 15 сентября в Геленджике, а 22 сентября в Краснодаре в ЦКЗ, – сообщает пресс-служба администрации края.
ИСТОЧНИК KP.RU