В Краснодаре у директора компании-застройщика украли швейцарские часы, пока он занимался в фитнес-клубе
Очередная серия краж произошла в краснодарском фитнес-клубе. На этот раз злоумышленник орудовал в здании на улице Кузнечной. Около восьми часов вечера неизвестный зашел в раздевалку и взломал ячейки для хранения вещей.
В результате два краснодарских бизнесмена, в том числе и директор компании-застройщика, лишись швейцарских часов – марки Audemars Piguet за 250 тысяч рублей и Glycine, стоимостью примерно 100 тысяч рублей.
- Возбуждено уголовное дело о краже, идет поиск подозреваемого, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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