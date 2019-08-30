В Краснодаре у директора компании-застройщика украли швейцарские часы, пока он занимался в фитнес-клубе

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-30T15:46:30+03:00

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Очередная серия краж произошла в краснодарском фитнес-клубе. На этот раз злоумышленник орудовал в здании на улице Кузнечной. Около восьми часов вечера неизвестный зашел в раздевалку и взломал ячейки для хранения вещей.

В результате два краснодарских бизнесмена, в том числе и директор компании-застройщика, лишись швейцарских часов – марки Audemars Piguet за 250 тысяч рублей и Glycine, стоимостью примерно 100 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело о краже, идет поиск подозреваемого, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU