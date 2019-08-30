В Краснодаре пьяный задержанный сломал нос полицейскому

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-30T16:12:34+03:00

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В Краснодаре за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, а также за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции задержали 32-летнего мужчину. Для разбирательства его доставили в УМВД России по г. Краснодару.

- Когда задержанный выходил из патрульного автомобиля, он ударил полицейского головой в область носа. В результате сотрудник МВД был вынужден обратиться в больницу, где ему поставили диагноз - перелом костей носа со смещением, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы. Его поместили в изолятор временного содержания. Сейчас по факту нападения на полицейского проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Мужчине может грозить до пяти лет заключения.

Напомним, на Кубани мужчина выстрелил в своего соседа из сигнального пистолета. Потерпевшего доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU