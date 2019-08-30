2019-08-30T15:55:51+03:00
Общество

На Кубани «черные лесорубы» уничтожили деревьев на 22 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: ГУ МВД Иркутской областиФОТО: ГУ МВД Иркутской области
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В Курганинском районе неизвестные срубили 400 деревьев. Преступники делали это на сельхозземлях, где как раз прошла проверка природоохранной прокуратуры, которая и установила нелегальную рубку с июня по июль.

- Черные лесорубы уничтожили свыше 400 деревьев разных пород: ясень, акация и других. Ущерб превысил 22 миллиона рублей, - сообщили РИА «Регион online» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Преступникам грозит 5 лет тюрьмы и штраф от 1 до 3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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