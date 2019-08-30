В «Сочи Парке» проведут Неделю знаний
Край науки и фантастики превратится в развлекательно-познавательную площадку. Здесь будут проходить свои турниры по школьным предметам – русскому языку, физике, рисованию, географии, физкультуре. Юные гости, которые смогут решить сложные задачки, забить гол в футбольные ворота, победить в гигантской дженге или выполнить другие задания соревнований, получат подарки.
По расписанию в Неделю знаний пройдут анимационные и иллюзионные шоу, представления в дельфинарии и совариуме, бум-парад, мастер-классы.
С 1 сентября Сочи Парк переходит на осенний режим работы и открыт с 11.00 до 21.00, стоимость билетов снижается. Подробное расписание работы парка – на sochipark.ru.
Напомним, день рождения Змея Горыныча в «Сочи Парке» отпразднуют 31 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU