2019-08-30T16:52:16+03:00
Общество

В «Сочи Парке» проведут Неделю знаний

Со 2 по 8 сентября в «Сочи Парке» подготовлена интересная программа для школьников
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба "Сочи Парк".Фото: пресс-служба "Сочи Парк".
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Край науки и фантастики превратится в развлекательно-познавательную площадку. Здесь будут проходить свои турниры по школьным предметам – русскому языку, физике, рисованию, географии, физкультуре. Юные гости, которые смогут решить сложные задачки, забить гол в футбольные ворота, победить в гигантской дженге или выполнить другие задания соревнований, получат подарки.

По расписанию в Неделю знаний пройдут анимационные и иллюзионные шоу, представления в дельфинарии и совариуме, бум-парад, мастер-классы.

С 1 сентября Сочи Парк переходит на осенний режим работы и открыт с 11.00 до 21.00, стоимость билетов снижается. Подробное расписание работы парка – на sochipark.ru.

Напомним, день рождения Змея Горыныча в «Сочи Парке» отпразднуют 31 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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