Как в «Иронии судьбы»: в Сочи мужчина забыл, где живет и вломился в чужой дом

СЕГОДНЯ 16:13 2019-08-30T16:13:11+03:00

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В августе по одной из улиц поселка Дагомыс петлял мужчина. Сначала он заглянул во двор пенсионерки, мол, я здесь живу. Бабушка выгнала его, затем дебошир попробовал вломиться во двор напротив, где жила 28-летняя мать-одиночка с тремя детьми.

- Мне мои дети крикнули, мама, к нам кто-то во двор ломится, - рассказывает Кристина Абдуллаева. – Я выбежала во двор и увидела, как мужчина с перегаром пытался открыть калитку, ему это удалось. Затем загнала детей в дом, вызвала полицию и закрыла случайного гостя во дворе, чтобы с ним разобрались полицейские. Он орал, мол, впустите меня, я тут живу. Я ему пыталась объяснить, что он не в себе и это не его дом. Затем стала его выпроваживать со двора, он 3 раза упал на мою машину, припаркованную на обочине у калитки. Чем-то умудрился поцарапать легковушку. Полицейские приехали, когда он ушел к соседке, у которой снимал комнату. Я хочу, чтобы он компенсировал ремонт машины, написала заявление в полицию.

В полиции подтвердили информацию. Оказывается, на следующий день после инцидента хозяйка выселила его из комнаты, которую посуточно сдавала ему за 200 рублей.

- Проводится проверка, - сообщает источник в правоохранительных органах. – По словам пострадавшей, пьяный дебошир несколько раз упал на «NISSAN MARCH» и ворвался во двор, где находились ее дети. Полиция продолжает поиски мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU