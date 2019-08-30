«Ростелеком» выступил цифровым партнером «Новой волны-2019»

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-30T16:15:21+03:00

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Национальный оператор развернул оптическую инфраструктуру с пропускной способностью до 1 Гбит/сек. Таким образом специалисты компании обеспечили цифровой связью все площадки мероприятия, включая пресс-центр, входные билетные зоны и зрительный зал, режиссерские и технические службы и гримерные артистов. Компания также предоставила организаторам в аренду ноутбуки и оргтехнику для работы аккредитационного центра. Кроме того, специалисты «Ростелекома» подключили более 50 точек бесплатного доступа Wi-Fi для гостей и участников фестиваля.

«Телеком-партнерство – важная часть нашей работы, потому что без цифровой инфраструктуры сегодня не обходится ни одно значимое событие. Фестиваль “Новая волна” в нашей стране давно стал именем нарицательным для всех любителей эстрадной музыки и трамплином к звездам для молодых артистов. Мы ежегодно поддерживаем это мероприятие и задействуем для этого нашу разветвленную телеком-инфраструктуру, которую постоянно совершенствуем. Ее обслуживают квалифицированные специалисты, в их багаже крупные федеральные проекты и опыт проведения теле- и онлайн-трансляций спортивных, культурных и бизнес-событий», – отметил Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

«”Новая волна” – яркое музыкальное событие, которое собирает множество зрителей и исполнителей. Все они хотят мгновенно делиться впечатлениями об увиденном, выкладывать фото- и видеоотчеты в соцсети. В то же время мы как организаторы должны обеспечить проведение фестиваля на должном уровне. Это было бы невозможно без поддержки ”Ростелекома”. Мы благодарны нашему цифровому партнеру и надеемся, что в будущем году наше сотрудничество успешно продолжится», – поделился Александр Румянцев, генеральный директор конкурса «Новая волна».

«Ростелеком» ежегодно обеспечивает телеком-инфраструктурой все крупные события, проходящие в Сочи. В их числе Форум инновационных финансовых технологий Finopolis, Всемирный фестиваль молодежи и студентов, Российский инвестиционный форум и другие значимые для российской и зарубежной общественности мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU