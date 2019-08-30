2019-08-30T16:21:29+03:00
Общество

Краски моря зазвучат в «Орлёнке»

С 1 по 5 сентября во Всероссийском детском центре «Орлёнок» пройдёт культурно-образовательная программа для художников «Звучащие краски моря – 2019 – Грандиозный пленэр в «Орлёнке»
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба ВДЦ «Орлёнок»Фото: пресс-служба ВДЦ «Орлёнок»
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В проекте примут участие более 500 увлечённых художников – учащиеся и педагоги художественных школ, училищ, изостудий из разных регионов страны.

Конкурс проводится в номинациях: живопись (масло, гуашь, акварель, акрил и др.) и графика (карандаш, перо, монохромная акварель, уголь и др.) Проект помогает юным дарованиям добиться успехов в изобразительном искусстве, а их педагогам усовершенствовать профессиональную технику.

- Грандиозный пленэр в «Орлёнке» - это масштабная креативная площадка для обмена опытом и повышения мастерства молодых художников со всей России. В рамках фестиваля ребята активно участвуют в мастер-классах именитых художников, получают консультации преподавателей художественных кафедр ведущих ВУЗов страны, вдохновляются, обретают веру в себя и, безусловно, качественно продвигаются вперёд в своём творчестве, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Ярким событием обучающей программы станет уникальный Пленэр-концерт «Впечатление». 300 начинающих художников вместе со своими мольбертами соберутся на набережной «Орлёнка». Под композиции, исполненные виртуозным скрипачом Самвелом Айрапетян в дуэте с пианисткой Екатериной Рыбальской, юные таланты создадут свои картины.

Оценивать работы будет профессиональное жюри: художник, профессор, зав. кафедрой копийной живописи Российской Академии живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова, член Союза художников при ЮНЕСКО Юрий Арсенюк, ректор Академии акварели и изящных искусств Народный художник Российской Федерации Сергей Андрияка, преподаватель и методист Школы акварели Сергея Андрияки, доцент кафедры «Живопись, рисунок, композиция и изящные искусства», действительный член Российской Академии Художеств Наталья Беседнова, художник - акварелист с мировым именем (Россия - США) Миша Ленн, советский и российский художник, действительный член Российской Академии художеств, Заслуженный художник РФ Никас Сафронов, а также молодые художники Москвы и Санкт-Петербурга.

Завершится программа выставкой конкурсных работ «Вернисаж на пирсе» и награждением победителей.

Организаторы: Краснодарское отделение Союза художников, Автономная некоммерческая организация «Культурно-просветительские инновации», Межшкольный эстетический центр города Краснодара - Ассоциированная школа ЮНЕСКО, Федеральная стажировочная площадка по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей», ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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