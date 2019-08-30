2019-08-30T17:17:40+03:00
Происшествия

На Кубани "банда" детей взломала дверь соседки, чтобы украсть игрушки

Потерпевшая оценила ущерб в 1,5 тысячи рублей
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В полицию Новокубанского района поступил звонок от жительницы хутора Кирова. Она сообщила, что в ее дом проник злоумышленник, взломав входную дверь.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что из домовладения потерпевшей пропали детские игрушки. Их хозяйка оценила ущерб в 1,5 тысячи рублей, - рассказал «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий с привлечением кинолога и служебной собаки, полицейские выяснили, что кражу со взломом совершили два третьеклассника из местной школы. Дети до этого момента не состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Напомним, как в «Иронии судьбы»: в Сочи мужчина забыл, где живет и вломился в чужой дом. По одной из улиц поселка Дагомыс петлял мужчина. Сначала он заглянул во двор пенсионерки, мол, я здесь живу. Бабушка выгнала его, затем дебошир попробовал вломиться во двор напротив, где жила 28-летняя мать-одиночка с тремя детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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