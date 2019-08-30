2019-08-30T17:01:33+03:00
Общество

На развитие кубанского образования направили более 90 млрд рублей

За год эта сумма увеличилась на 11%
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В 2019 году на развитие образования в Краснодарском крае направили свыше 90 млрд рублей. По сравнению с 2018-м сумма увеличилась на 11%. Деньги идут, в частности, на выплаты заработной платы, строительство учебных заведений.

- За прошедшие четыре года на Кубани возвели 36 новых школ. Сейчас строятся еще 10. Однако, пока учебных заведений в регионе не хватает. Особенно остро – в Краснодаре и Сочи, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В День знаний в краевой столице откроют две школы на 1550 мест и еще два новых корпуса по 400 мест каждый. Помимо этого, новые учебные заведения примут детей в Приморско-Ахтарске, поселке Южном Динского района и Славянске-на-Кубани.

Стоит отметить, что в 2019 году на ремонт и оснащение школ современным оборудованием потратили 12 млрд рублей. Еще 500 млн направили на капитальный ремонт и благоустройство 118 учебных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кубанским учителям увеличат доплату за классное руководство
Краснодарцев приглашают на субботник
На Кубани "банда" детей взломала дверь соседки, чтобы украсть игрушки
Краски моря зазвучат в «Орлёнке»
«Ростелеком» выступил цифровым партнером «Новой волны-2019»
Как в «Иронии судьбы»: в Сочи мужчина забыл, где живет и вломился в чужой дом
В «Сочи Парке» проведут Неделю знаний
На Кубани «черные лесорубы» уничтожили деревьев на 22 млн рублей
В Краснодаре пьяный задержанный сломал нос полицейскому
В Краснодаре у директора компании-застройщика украли швейцарские часы, пока он занимался в фитнес-клубе
На Кубань с гастролями приедет Государственный Академический хореографический ансамбль «Березка»
В Краснодаре в домах на Садовой и Бершанской отремонтировали фасады
В Краснодаре водителя иномарки, который влетел в столб, увезли в реанимацию
В «Орленке» завершилась международная смена «Юный следователь»