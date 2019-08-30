На развитие кубанского образования направили более 90 млрд рублей

СЕГОДНЯ 17:01 2019-08-30T17:01:33+03:00

За год эта сумма увеличилась на 11%

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В 2019 году на развитие образования в Краснодарском крае направили свыше 90 млрд рублей. По сравнению с 2018-м сумма увеличилась на 11%. Деньги идут, в частности, на выплаты заработной платы, строительство учебных заведений.

- За прошедшие четыре года на Кубани возвели 36 новых школ. Сейчас строятся еще 10. Однако, пока учебных заведений в регионе не хватает. Особенно остро – в Краснодаре и Сочи, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В День знаний в краевой столице откроют две школы на 1550 мест и еще два новых корпуса по 400 мест каждый. Помимо этого, новые учебные заведения примут детей в Приморско-Ахтарске, поселке Южном Динского района и Славянске-на-Кубани.

Стоит отметить, что в 2019 году на ремонт и оснащение школ современным оборудованием потратили 12 млрд рублей. Еще 500 млн направили на капитальный ремонт и благоустройство 118 учебных заведений.

ИСТОЧНИК KP.RU