Краснодарцев приглашают на субботник

СЕГОДНЯ 17:19 2019-08-30T17:19:22+03:00

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В Краснодаре проходит месячник по благоустройству и наведению порядка. Он продлится до 20 сентября 2019 года и приурочен к празднованию 226-го Дня рождения краевой столицы.

- Подобные мероприятия проводят в Краснодаре уже 15 лет. Многие неравнодушные жители выходят на улицы, чтобы привести их в порядок и сделать город чистым, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Только за минувшую неделю от мусора очистили около 33 тыс. кв. лесополос, а также 180 тыс. кв.м. берега реки Кубань. В уборке принимают участие сотрудники предприятий и организаций, школьники и студенты, военнослужащие частей Краснодарского гарнизона, активисты. Ожидается, что приводить город в порядок будут не менее 100 тысяч человек, им в помощь направят более 400 единиц техники. Общегородской субботник пройдет в Краснодаре 14 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU