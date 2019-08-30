Кубанским учителям увеличат доплату за классное руководство

СЕГОДНЯ 17:35 2019-08-30T17:35:41+03:00

Они будут получать больше на 1 тысячу рублей

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В Краснодарском крае учителя, осуществляющие классное руководство, получают доплату размером в 1 тысячу рублей. В 2019 году на это направили свыше 415 млн рублей.

- Принято решение в 2020 году увеличить размер данной выплаты еще на 1 тысячу рублей. Для этого в региональном бюджете заложено 450 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сегодня в Краснодаре на совещании научно-педагогической общественности Кубани наградили победителей конкурса среди муниципалитетов на лучшую организацию образования. Почетные грамоты получили главы Новороссийска, Красноармейского, Ленинградского и Павловского районов.

Отметим, в данный момент в Краснодарском крае работают свыше 3 тысяч государственных и муниципальных образовательных организаций. Знания в них получают порядка 1,2 млн несовершеннолетних и работают свыше 130 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU