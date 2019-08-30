Кубанские школьники будут проходить раннюю профориентацию

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-30T18:19:34+03:00

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На Кубани реализуют проект по ранней профориентации школьников. В нем примут участие порядка 44 тысяч ребят. Обучать основам различных профессий несовершеннолетних начнут с 6 класса.

- На сегодняшний день профобучением охвачено 84% учеников 10-11 классов кубанских школ. В регионе работают свыше двух тысяч специальных классов и групп, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее профобучение поможет повысить престиж рабочих специальностей. Ряд крупных предприятий, работающих на Кубани, предоставляют свои мощности и специалистов для прохождения практики студентами ССУЗов.

В организациях дополнительного образования Краснодарского края занимаются 321 тысяча детей и подростков от 5 до 18 лет. Их обучают порядка шести тысяч педагогов.

Напомним, кубанским учителям увеличат доплату за классное руководство.

ИСТОЧНИК KP.RU