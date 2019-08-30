В Краснодаре будут судить 17-летнего наркоторговца

СЕГОДНЯ 19:01 2019-08-30T19:01:19+03:00

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В Краснодарский суд передали для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 17-летнего молодого человека. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

- Как установило следствие, в начале 2019 года молодой человек познакомился с мужчиной в одной из социальных сетей. Он предложил подростку заработать на закладках наркотиков, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Молодой человек согласился. Впоследствии он совместно с другим злоумышленником разработал план, согласно которому, он должен был осуществлять закладку наркотиков, а за это получать деньги. 10 февраля 2019 года полицейские задержали его в момент закладки наркотиков на улице Сиреневой. Личность мужчины, подтолкнувшего подростка к нарушению закона установить не удалось.

Напомним, в Армавире мужчина пытался украсть у женщины на улице кошелек. Но у него не получилось.

ИСТОЧНИК KP.RU