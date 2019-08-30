В Краснодаре начал работу Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций

СЕГОДНЯ 19:45 2019-08-30T19:46:14+03:00

Здесь уже получают помощь более 20 НКО

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В Краснодаре отрылся Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций. На его базе уже получают помощь более 20 краевых и муниципальных НКО.

- В краевом Ресурсном центре некоммерческим организациям оказывают не только бесплатную юридическую, консультационную и информационную помощь. Они могут рассчитывать на имущественную поддержку, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так в центре НКО окажут помощь в предоставлении помещений, оснащении оргтехникой и мультимедийным оборудованием, а также проведения мероприятий. Также здесь будут проводить обучающие семинары по подготовке проектов на краевые и Президентские гранты.

Стоит отметить, что на Кубани работают почти 6,4 тысячи некоммерческих организаций. По итогам проведения первого конкурса краевых грантов в начале 2019 года победителями стали 16 НКО. Общая сумма грантов составила свыше 16,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU