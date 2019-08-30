2019-08-30T19:46:14+03:00
Общество

В Краснодаре начал работу Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций

Здесь уже получают помощь более 20 НКО
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре отрылся Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций. На его базе уже получают помощь более 20 краевых и муниципальных НКО.

- В краевом Ресурсном центре некоммерческим организациям оказывают не только бесплатную юридическую, консультационную и информационную помощь. Они могут рассчитывать на имущественную поддержку, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так в центре НКО окажут помощь в предоставлении помещений, оснащении оргтехникой и мультимедийным оборудованием, а также проведения мероприятий. Также здесь будут проводить обучающие семинары по подготовке проектов на краевые и Президентские гранты.

Стоит отметить, что на Кубани работают почти 6,4 тысячи некоммерческих организаций. По итогам проведения первого конкурса краевых грантов в начале 2019 года победителями стали 16 НКО. Общая сумма грантов составила свыше 16,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре будут судить 17-летнего наркоторговца
Кубанские школьники будут проходить раннюю профориентацию
Кубанским учителям увеличат доплату за классное руководство
Краснодарцев приглашают на субботник
На развитие кубанского образования направили более 90 млрд рублей
На Кубани "банда" детей взломала дверь соседки, чтобы украсть игрушки
Краски моря зазвучат в «Орлёнке»
«Ростелеком» выступил цифровым партнером «Новой волны-2019»
Как в «Иронии судьбы»: в Сочи мужчина забыл, где живет и вломился в чужой дом
В «Сочи Парке» проведут Неделю знаний
На Кубани «черные лесорубы» уничтожили деревьев на 22 млн рублей
В Краснодаре пьяный задержанный сломал нос полицейскому
В Краснодаре у директора компании-застройщика украли швейцарские часы, пока он занимался в фитнес-клубе
На Кубань с гастролями приедет Государственный Академический хореографический ансамбль «Березка»
В Краснодаре в домах на Садовой и Бершанской отремонтировали фасады
В Краснодаре водителя иномарки, который влетел в столб, увезли в реанимацию
В «Орленке» завершилась международная смена «Юный следователь»