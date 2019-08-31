2019-08-31T10:12:22+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина устроил дебош в сочинском супермаркете

Усмирил его только газовый баллон [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Мужчина несколько раз устраивал пьяные выступления в магазине.Мужчина несколько раз устраивал пьяные выступления в магазине.
Изменить размер текста:

Все произошло в обед в одном из супермаркетов, расположенных в Адлерском районе города. В магазин зашел мужчина подшофе, которые решил немного поскандалить. Он начал грубить продавцу, размахивать руками. Тогда сотрудники торговой точки вызвали подмогу.

- На место прибыл ЧОПовец. Он обнаружил пьяного незнакомца, который мешал работе персонала магазина. Используя физическую силу, он вывел мужчину на улицу и убедил идти домой, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в охранном предприятии. - Но на этом история не закончилась. Пока патрульный заполнял служебную документацию, дебошир вновь вернулся в магазин и начал хулиганить.

Пьяный мужчина устроил дебош в сочинском супермаркете.

Боец вновь попытался убедить мужчину покинуть магазин, но тот начал потасовку. Усмирить его удалось только после распыления газового баллона.

- После успешного задержания, охранник вызвал на место полицейских. Они забрали нарушителя в отделение для дальнейшего разбирательства, - добавили «КП» - Кубань» в охранном предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Темрюке 6-летней девочке ампутировали часть пальца после катания на горке
Температура воды в Черном море 31 августа 2019 года: Холоднее всего купаться в Анапе
В Новороссийске мужчина выжил после удара топором по голове
Погода в Краснодарском крае 31 августа-1 сентября 2019: Местами похолодает до +7 градусов
В Краснодаре начал работу Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций
В Краснодаре будут судить 17-летнего наркоторговца
Кубанские школьники будут проходить раннюю профориентацию
Кубанским учителям увеличат доплату за классное руководство
Краснодарцев приглашают на субботник
На развитие кубанского образования направили более 90 млрд рублей
На Кубани "банда" детей взломала дверь соседки, чтобы украсть игрушки
Краски моря зазвучат в «Орлёнке»
«Ростелеком» выступил цифровым партнером «Новой волны-2019»
Как в «Иронии судьбы»: в Сочи мужчина забыл, где живет и вломился в чужой дом
В «Сочи Парке» проведут Неделю знаний
На Кубани «черные лесорубы» уничтожили деревьев на 22 млн рублей
В Краснодаре пьяный задержанный сломал нос полицейскому
В Краснодаре у директора компании-застройщика украли швейцарские часы, пока он занимался в фитнес-клубе
На Кубань с гастролями приедет Государственный Академический хореографический ансамбль «Березка»
В Краснодаре в домах на Садовой и Бершанской отремонтировали фасады
В Краснодаре водителя иномарки, который влетел в столб, увезли в реанимацию
В «Орленке» завершилась международная смена «Юный следователь»