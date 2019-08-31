СЕГОДНЯ 10:12 2019-08-31T10:12:22+03:00

Мужчина несколько раз устраивал пьяные выступления в магазине.

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Все произошло в обед в одном из супермаркетов, расположенных в Адлерском районе города. В магазин зашел мужчина подшофе, которые решил немного поскандалить. Он начал грубить продавцу, размахивать руками. Тогда сотрудники торговой точки вызвали подмогу.

- На место прибыл ЧОПовец. Он обнаружил пьяного незнакомца, который мешал работе персонала магазина. Используя физическую силу, он вывел мужчину на улицу и убедил идти домой, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в охранном предприятии. - Но на этом история не закончилась. Пока патрульный заполнял служебную документацию, дебошир вновь вернулся в магазин и начал хулиганить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/729189" frameborder="0"></iframe> Пьяный мужчина устроил дебош в сочинском супермаркете.

Боец вновь попытался убедить мужчину покинуть магазин, но тот начал потасовку. Усмирить его удалось только после распыления газового баллона.

- После успешного задержания, охранник вызвал на место полицейских. Они забрали нарушителя в отделение для дальнейшего разбирательства, - добавили «КП» - Кубань» в охранном предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU