Пьяный мужчина устроил дебош в сочинском супермаркете
Все произошло в обед в одном из супермаркетов, расположенных в Адлерском районе города. В магазин зашел мужчина подшофе, которые решил немного поскандалить. Он начал грубить продавцу, размахивать руками. Тогда сотрудники торговой точки вызвали подмогу.
- На место прибыл ЧОПовец. Он обнаружил пьяного незнакомца, который мешал работе персонала магазина. Используя физическую силу, он вывел мужчину на улицу и убедил идти домой, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в охранном предприятии. - Но на этом история не закончилась. Пока патрульный заполнял служебную документацию, дебошир вновь вернулся в магазин и начал хулиганить.
Пьяный мужчина устроил дебош в сочинском супермаркете.
Боец вновь попытался убедить мужчину покинуть магазин, но тот начал потасовку. Усмирить его удалось только после распыления газового баллона.
- После успешного задержания, охранник вызвал на место полицейских. Они забрали нарушителя в отделение для дальнейшего разбирательства, - добавили «КП» - Кубань» в охранном предприятии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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