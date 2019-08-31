В Новороссийске мужчина выжил после удара топором по голове

СЕГОДНЯ 08:55 2019-08-31T08:55:19+03:00

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Все произошло в одном из домов Новороссийска, где жила пара. Любовники часто ссорились, а потом мирились. Но очередной конфликт закончился уголовным делом.

- В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что пострадал 41-летний мужчина, - сообщают «КП» - Кубань» в УМВД по Новороссийску.

Прибывшим на место происшествия правоохранителям, сожительница рассказала, что только вернулась с работы. Когда вошла в дом, то увидела лежащего мужа с топором в голове. Удивительно, но после такого удара мужчина выжил. С места преступления его госпитализировали.

- Правоохранители же обследовали место преступления, опросили соседей, возможных свидетелей и очевидцев. Сам топор отправили на экспертизу, - добавляют в УМВД по Новороссийску.

Позже выяснилось, что преступник все это время был рядом - 35-летняя любовница призналась, что дала ложные показания, надеясь уйти от ответственности. Уже в отделе полиции она рассказала, что взялась за топор во время конфликта на бытовой почве.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчине был нанесен тяжкий вред здоровью. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до 10 лет тюрьмы. Но пока ее вина не доказана, она будет сидеть в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU