В Темрюке 6-летней девочке ампутировали часть пальца после катания на горке
Все произошло на детской площадке, расположенной во дворе на улице Калинина, 112Б в Темрюке. Сюда пришли отец вместе со своей 6-летней дочкой. Мужчина присел на скамейку, а девочка побежала кататься на горке. В какой-то момент послышался детский крик.
- Вышедшее из пазов острое полотно сильно травмировало ей мизинец на руке. В больнице сделали операцию, в итоге у девочки больше нет двух фаланг пальца, - решил придать огласке этот случай отец пострадавшей девочки Руслан.
Фото: instagram.com/temruk__info
По словам мужчина, почти все качели на площадке старые, за их состоянием никто не следит.
- Оказывается, вот так просто можно лишиться пальца из-за халатности ответственных за состояние площадок лиц, - добавляет мужчина.
Известно, что сейчас он вместе с дочерью находится в больнице под наблюдением врачей.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», после случившегося полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU