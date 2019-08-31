В Темрюке 6-летней девочке ампутировали часть пальца после катания на горке

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-31T11:48:28+03:00

Об этом рассказал ее отец [фото]

Изменить размер текста: A A

Все произошло на детской площадке, расположенной во дворе на улице Калинина, 112Б в Темрюке. Сюда пришли отец вместе со своей 6-летней дочкой. Мужчина присел на скамейку, а девочка побежала кататься на горке. В какой-то момент послышался детский крик.

- Вышедшее из пазов острое полотно сильно травмировало ей мизинец на руке. В больнице сделали операцию, в итоге у девочки больше нет двух фаланг пальца, - решил придать огласке этот случай отец пострадавшей девочки Руслан.

Фото: instagram.com/temruk__info

По словам мужчина, почти все качели на площадке старые, за их состоянием никто не следит.

- Оказывается, вот так просто можно лишиться пальца из-за халатности ответственных за состояние площадок лиц, - добавляет мужчина.

Известно, что сейчас он вместе с дочерью находится в больнице под наблюдением врачей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», после случившегося полиция проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU