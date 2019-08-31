На сочинском пляже ОМОН взорвал найденный снаряд времен войны

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-31T12:42:08+03:00

Обнаружили его около одного из санаториев

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«Эхо войны» - так обычно называют снаряды, мины и авиабомбы, оставшиеся в земле со времен сражений 1941-4945 годов. В Краснодарском крае еще много таких «сюрпризов». Один из таких обнаружили в районе сочинского пляжа. Около одного из санаториев лежал боеприпас. Нашедшие снаряд люди не стали испытывать судьбу и позвонили в экстренные службы.

- Прибывшая на место инженерно-техническая группа сочинского ОМОН обследовала предмет и идентифицировала его как артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Минометная мина была в сильной коррозии.

- Боеприпас поместили в специальный контейнер и транспортировали в песчаный карьер, где был уничтожен накладным зарядом, - сообщили в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

ВАЖНО!

Жителям региона напоминают, что подобные находки - опасны. При обнаружении снарядов, необходимо отойти на безопасное расстояние, не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, а также сообщить о находке по телефону «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU