На сочинском пляже ОМОН взорвал найденный снаряд времен войны
«Эхо войны» - так обычно называют снаряды, мины и авиабомбы, оставшиеся в земле со времен сражений 1941-4945 годов. В Краснодарском крае еще много таких «сюрпризов». Один из таких обнаружили в районе сочинского пляжа. Около одного из санаториев лежал боеприпас. Нашедшие снаряд люди не стали испытывать судьбу и позвонили в экстренные службы.
- Прибывшая на место инженерно-техническая группа сочинского ОМОН обследовала предмет и идентифицировала его как артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
Минометная мина была в сильной коррозии.
- Боеприпас поместили в специальный контейнер и транспортировали в песчаный карьер, где был уничтожен накладным зарядом, - сообщили в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
ВАЖНО!
Жителям региона напоминают, что подобные находки - опасны. При обнаружении снарядов, необходимо отойти на безопасное расстояние, не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, а также сообщить о находке по телефону «101» и «112».
ИСТОЧНИК KP.RU
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