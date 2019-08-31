В Краснодаре бойцы Росгвардии задержали находившегося в федеральном розыске жителя Ставрополья

СЕГОДНЯ 12:55 2019-08-31T12:55:25+03:00

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В краснодарском гипермаркете бойцы Росгвардии задержали преступника из федерального розыска. О том, что мужчина скрывается от закона, выяснилось случайно.

Продавцы магазина заметили, как один из посетителей, не стыдясь, ворует товар. Он взял джинсы и пару джемперов, сложил их в рюкзак и хотел сбежать не заплатив. Но на место происшествия нагрянул наряд Росгвардии.

- Мы задержали 29-летнего жителя Ставропольского края по подозрению в краже, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. - Добычей нарушителя стала одежда на сумму около двух тысяч рублей.

Когда задержанного пробили по базе, то выяснилось, что с июля 2019 года он в бегах. В федеральном розыске он находится за незаконный оборот наркотиков.

- Известно, что ранее задержанный уже был судим за разбой, кражу и незаконный оборот наркотических средств, - добавляют в ведомстве.

В итоге мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU