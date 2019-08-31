2019-08-31T13:21:19+03:00
Происшествия

Полыхали 20 тысяч квадратов: В Новороссийске потушили крупный природный пожар

Как оказалось, загорелась трава около хутора [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/alekseioderovФото: instagram.com/alekseioderov
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Возгорание произошло поздно вечером в районе хутора Семигорье, что находится под Новороссийском. Местные жители заметили огонь и тут же вызвали пожарных. Как позже выяснилось, загорелась сухая трава.

Пожар в Новороссийске Видео: instagram.com/alekseioderov.

- К месту происшествия пожарные прибыли в 22:00, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте работали 29 человек и семь единиц техники.

На помощь пришли и местные спасатели - несколько сотрудников МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Фото: instagram.com/alekseioderov

Огонь охватил площадь почти 20 тысяч квадратов. Однако возгорание все же удалось потушить. Пожар полностью ликвидировали спустя два часа - в 00:40 31 августа.

В ЧП никто не пострадал. Что стало причиной пожара, станет известно позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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