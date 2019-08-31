Полыхали 20 тысяч квадратов: В Новороссийске потушили крупный природный пожар

СЕГОДНЯ 13:21 2019-08-31T13:21:19+03:00

Как оказалось, загорелась трава около хутора [фото, видео]

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Возгорание произошло поздно вечером в районе хутора Семигорье, что находится под Новороссийском. Местные жители заметили огонь и тут же вызвали пожарных. Как позже выяснилось, загорелась сухая трава.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/729233" frameborder="0"></iframe> Пожар в Новороссийске Видео: instagram.com/alekseioderov.

- К месту происшествия пожарные прибыли в 22:00, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте работали 29 человек и семь единиц техники.

На помощь пришли и местные спасатели - несколько сотрудников МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска.

Фото: instagram.com/alekseioderov

Огонь охватил площадь почти 20 тысяч квадратов. Однако возгорание все же удалось потушить. Пожар полностью ликвидировали спустя два часа - в 00:40 31 августа.

В ЧП никто не пострадал. Что стало причиной пожара, станет известно позже.

ИСТОЧНИК KP.RU