Полыхали 20 тысяч квадратов: В Новороссийске потушили крупный природный пожар
Возгорание произошло поздно вечером в районе хутора Семигорье, что находится под Новороссийском. Местные жители заметили огонь и тут же вызвали пожарных. Как позже выяснилось, загорелась сухая трава.
Пожар в Новороссийске Видео: instagram.com/alekseioderov.
- К месту происшествия пожарные прибыли в 22:00, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На месте работали 29 человек и семь единиц техники.
На помощь пришли и местные спасатели - несколько сотрудников МБУ ПАСС «Служба Спасения» Новороссийска.
Фото: instagram.com/alekseioderov
Огонь охватил площадь почти 20 тысяч квадратов. Однако возгорание все же удалось потушить. Пожар полностью ликвидировали спустя два часа - в 00:40 31 августа.
В ЧП никто не пострадал. Что стало причиной пожара, станет известно позже.
ИСТОЧНИК KP.RU
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