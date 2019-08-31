Спасатели предупреждают: В Анапе объявили пожароопасность пятого класса
С 1 по 3 сентября на территории Анапы сохранится высокая пожароопасность 5-го класса. Об этом сообщают в управлении гражданской обороны и защиты населения города-курорта.
Жителей и отдыхающих просят соблюдать меры безопасности. Во время высокого класса пожарной опасности спасатели рекомендуют осторожно обращаться с огнем. Запрещено разводить костры, бросать на землю непотушенные сигареты, складировать на улице мусор - особенно бутылки, осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки.
Небольшой пожар можно залить водой или засыпать землей. Важно не дать перекинуться огню на деревья. В случае возникновения ЧС, звоните по телефону 112.
Ранее сообщалось, что спасателям удалось справиться с крупным природным пожаром в районе хутора Семигорье под Новороссийском. Огонь охватил площадь почти 20 тысяч квадратов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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