2019-08-31T14:20:01+03:00
Общество

Спасатели предупреждают: В Анапе объявили пожароопасность пятого класса

Жителей и отдыхающих просят соблюдать меры безопасности
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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В крае запрещено разводить костры, бросать на землю непотушенные сигареты.В крае запрещено разводить костры, бросать на землю непотушенные сигареты.
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С 1 по 3 сентября на территории Анапы сохранится высокая пожароопасность 5-го класса. Об этом сообщают в управлении гражданской обороны и защиты населения города-курорта.

Жителей и отдыхающих просят соблюдать меры безопасности. Во время высокого класса пожарной опасности спасатели рекомендуют осторожно обращаться с огнем. Запрещено разводить костры, бросать на землю непотушенные сигареты, складировать на улице мусор - особенно бутылки, осколки стекла, промасленные или пропитанные бензином тряпки.

Небольшой пожар можно залить водой или засыпать землей. Важно не дать перекинуться огню на деревья. В случае возникновения ЧС, звоните по телефону 112.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось справиться с крупным природным пожаром в районе хутора Семигорье под Новороссийском. Огонь охватил площадь почти 20 тысяч квадратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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