В Сочи няня отказалась возвращать 3-месячного сына матери
Инцидент произошел в Сочи. В местный отдел полиции пришла 39-летняя Анна (имя изменено - Авт.) и в слезах просила помочь вернуть своего малютку-сына.
Как выяснилось, сама женщина родом из Пскова, но сейчас живет в Сочи. По некоторым данным, в город-курорт она приехала на заработки. В мае этого года у Анны родился сынок. Но находиться с ним постоянно родительница не могла, потому наняла помощницу.
По словам матери, ее сын находится в одной из квартир этого дома.
- Няня хорошая, сидела с сыном всегда, когда я ее просила. Но в последний раз я привезла ей ребенка, но забрать не смогла. Она не отдает мне моего мальчика! - плакала Анна, рассказывая свою историю правоохранителям. При этом сама няня не объясняет причину своего поведения.
Предварительно, с 3-месячным малышом сейчас все хорошо. Он находится в квартире одной из многоэтажек.
Как удалось узнать «КП» - Кубань», сейчас сотрудники полиции Сочи проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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