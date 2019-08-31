В Усть-Лабинском районе женщина бросила в больнице младенца
Инцидент случился в 05:07 в субботу, 31 августа, в Усть-Лабинске. Неизвестная женщина оставила новорожденного ребенка в хирургии ЦРБ.
В Усть-Лабинском районе женщина бросила в больнице младенца.
Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные внутри больницы. На кадрах видно, как женщина с кепкой на голове заходит в медучреждение и озирается по сторонам. Затем, убедившись, что никто ее не видит, она оставила люльку с ребенку на скамейке и поспешила покинуть больницу.
- На данный момент проводится проверка, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Сотрудники полиции устанавливают законных представителей оставленного в медицинском учреждении ребенка.
На данный момент младенец осмотрен медиками, угрозы жизни и здоровью ребенка не имеется.
- Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности женщины и ее местонахождения, а так же обстоятельств произошедшего, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU