СЕГОДНЯ 16:04 2019-08-31T16:30:16+03:00

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Инцидент случился в 05:07 в субботу, 31 августа, в Усть-Лабинске. Неизвестная женщина оставила новорожденного ребенка в хирургии ЦРБ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/729260" frameborder="0"></iframe> В Усть-Лабинском районе женщина бросила в больнице младенца.

Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные внутри больницы. На кадрах видно, как женщина с кепкой на голове заходит в медучреждение и озирается по сторонам. Затем, убедившись, что никто ее не видит, она оставила люльку с ребенку на скамейке и поспешила покинуть больницу.

- На данный момент проводится проверка, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Сотрудники полиции устанавливают законных представителей оставленного в медицинском учреждении ребенка.

На данный момент младенец осмотрен медиками, угрозы жизни и здоровью ребенка не имеется.

- Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности женщины и ее местонахождения, а так же обстоятельств произошедшего, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU