В Сочи под мостом обнаружили мертвой 24-летнюю девушку
Трагедия случилась накануне вечером. Тело девушки обнаружили прохожие под Верещагинским мостом в Сочи.
Как стало известно, погибшей оказалась 24-летняя местная жительница. Однако в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям.
- По данному факту проводится проверка, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Обстоятельства и причины смерти будут установлены в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.
Есть версия, что девушку убили.
- Я слышала, что ее орабили, а умерла она от удара по голове. Затем преступники бросили ее тело под мостом, - говорят местные жители.
Однако официального подтверждения этой версии нет.
Стоит сказать, Верещагинский мост - крупнейший путепровод в Сочи. Его длина - 220 метров, а высота - порядка 27 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU
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