В Сочи под мостом обнаружили мертвой 24-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-31T17:06:21+03:00

Есть версия, что девушку убили.

Причины и обстоятельства ее смерти установит судебно-медицинская экспертиза

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Трагедия случилась накануне вечером. Тело девушки обнаружили прохожие под Верещагинским мостом в Сочи.

Как стало известно, погибшей оказалась 24-летняя местная жительница. Однако в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться правоохранителям.

- По данному факту проводится проверка, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Обстоятельства и причины смерти будут установлены в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы.

Есть версия, что девушку убили.

- Я слышала, что ее орабили, а умерла она от удара по голове. Затем преступники бросили ее тело под мостом, - говорят местные жители.

Однако официального подтверждения этой версии нет.

Стоит сказать, Верещагинский мост - крупнейший путепровод в Сочи. Его длина - 220 метров, а высота - порядка 27 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU