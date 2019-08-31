В Геленджике горит трехэтажный дом

СЕГОДНЯ 18:22 2019-08-31T18:22:58+03:00

Погибших и пострадавших нет [видео]

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Пожар случился в субботу, 31 августа, в Геленджике. На улице Островского, 158 загорелся дом.

- Сообщение о возгорании поступило диспетчеру службы «01» в 15:02. Первые подразделения прибыли к месту ЧП в 15:08, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, загорелась кровля. Огонь распространился на площади около 150 квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/729271" frameborder="0"></iframe> Пожар в трехэтажном доме в Геленджике Видео: instagram.com/gazetapri.

- В 15:28 пожар был локализован, в 16:18 возгорание полностью ликвидировано, - добавляют в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как говорят очевидцы, в результате пожара никто не пострадал.

Что стало причиной пожара, пока неизвестно. По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неисправной проводки. Однако истинная причина станет известна после экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU