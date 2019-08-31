Пожар как два года назад: В Краснодаре снова сгорел скейт-парк на Затоне

СЕГОДНЯ 18:42 2019-08-31T18:42:40+03:00

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Возгорание произошло на улице Береговой в Краснодаре. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 22:08 30 августа. На место ЧП выехали 11 сотрудников МЧС и три пожарных машины.

Как выяснилось, загорелись старые неэксплуатируемые конструкции. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.

- В 23:58 огонь был полностью потушен. Погибших и пострадавших нет, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Из-за чего произошел пожар, пока неизвестно. Однако краснодарцы хорошо помнят, как этот же скейт-парк горел в 2017 году. Пожар вспыхнул в ночь на 19 июля. Спасатели тушили деревянные щиты площадью 150 квадратных метров.

Тогда в ЧП никто не пострадал. Однако сам скейт-парк выгорел практически полностью. Даже трибуны поплавились. Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU