2019-08-31T19:35:34+03:00
Происшествия

На Кубани мужчину унеслона матрасе в Азовское море

Приплыть к берегу он сам не смог, потребовалась помощь спасателей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Инцидент случился в субботу, 31 августа. В 13:55 оперативный дежурный ЕДДС Славянского района сообщил спасателям о туристе в море, которому требуется помощь.

Как оказалось, мужчина отдыхал в районе урочища Кучугуры. Он плавал на матрасе, в какой-то момент увидел, что сильный ветер унес его в море. Находился он далеко от берега и вернуться самостоятельно не смог. Потому ему на помощь выдвинулись спасатели.

- Было организовано проведение спасательных работ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В 14:15 сотрудниками ГИМС мужчина был доставлен на берег.

Мужчина не пострадал, медицинская помощь ему не потребовалась.

Спасатели просят отдыхающих быть внимательнее во время плавания, а также обращать внимания на все предупреждения и запреты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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