В Краснодаре произошла авария с участием двух легковушек

СЕГОДНЯ 20:11 2019-08-31T20:11:41+03:00

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ДТП случилось в субботу, 31 августа, в Краснодаре. На пересечении улиц Российская и Теннистая столкнулись «шестерка» и Toyota.

Фото: Самвел ГАБРИЕЛЯН

По предварительной информации, один из автомобилей не уступил дорогу другому - машины столкнулись. Удар был такой силы, что «японца» отбросило на металлическое ограждение.

- Стояла реанимация и две скорые, есть пострадавшие, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» очевидцы, которые вызвали правоохранителей на место ДТП.

Фото: Самвел ГАБРИЕЛЯН

В причинах аварии сейчас разбираются автоинспекторы. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре полицейский сбил женщину и скрылся с места ДТП. Потерпевшая же слетела с мотто и ударилась головой об асфальт. Скорую ей вызвали случайные свидетели происшествия. Начальником ОМВД России по Динскому району назначил проведение служебной проверки по данному противоправному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU