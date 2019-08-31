2019-08-31T20:25:32+03:00
Спорт

ФК «Сочи» добыл первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу гостей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: vk.com/pfcsochiФото: vk.com/pfcsochi
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Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги прошел в субботу, 31 августа. На стадионе «Центральный» в Казани встретились «Рубин» и «Сочи».

Счет был открыт на 22-й минуте - забил гол полузащитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов. В начале второго тайма, на 52-й минуте, отличился защитник сочинской команды Федор Кудряшов. А затем еще один мяч в ворота противника отправил форвард «Сочи» Александр Карапетян.

Таким образом, матч закончился со счетом 3:0. Стоит сказать, что ФК «Сочи» одержал первую победу в Российской Премьер-Лиге в истории клуба. На их счету сейчас 6 очков - в турнирной таблице «Сочи» поднялся на 14-е место. «Рубин» идет на девятом месте, имея в активе 10 очков.

Напомним, 1 сентября «Краснодар» сыграет с «Уралом». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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