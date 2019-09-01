2019-09-01T09:21:54+03:00
Происшествия

На Кубани увеличилось количество ДТП и пострадавших в них

При этом уменьшилась смертность на дорогах региона
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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На Кубани стало больше аварий с пострадавшимиНа Кубани стало больше аварий с пострадавшими
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Краснодарский край один из лидирующих регионов по количеству ДТП в стране. Причин тому много – большое количество транспорта, особенно в летний курортный сезон, в том числе и грузовиков.

- За семь месяцев нынешнего года на территории края отмечен рост аварийности по количеству ДТП и числу лиц, получивших в ходе этих происшествий ранения. При этом количество погибших в ДТП на Кубани стало меньше на 6,6% в сравнении с таким же периодом прошлого года, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Решить проблему в регионе планируют строительством дорог в обход населенных пунктов, а также установка разделительных барьеров на трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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