СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-01T11:01:38+03:00

Теперь они будут приписаны к Восточному депо

Изменить размер текста: A A

В Краснодар продолжают прибывать новые трамваи. В ночь на 1 сентября из Усть-Катава прибыли еще два вагона. После сборки и наладки в Восточном депо они выйдут на маршруты 5,4,8 или 20. Всего в этом году Краснодар получит 35 новых трамваев: 31 – односекционный и четыре трехсекционных.

- Все новые трамваи - низкопольные, с аппарелями для посадки маломобильных жителей, системами кондиционирования салона и кабины водителя, адресным открытием дверей, радиоинформаторами, площадкой для инвалидных колясок, бесплатным Wi-Fi, розетками и USB-разъемами для зарядки техники, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/729335" frameborder="0"></iframe> В Краснодар прибыли еще два новых трамвая.

ИСТОЧНИК KP.RU