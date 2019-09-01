2019-09-01T11:01:38+03:00
Общество

В Краснодар прибыли еще два новых трамвая

Теперь они будут приписаны к Восточному депо
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Новые трамваи прибыли в КраснодарНовые трамваи прибыли в Краснодар
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В Краснодар продолжают прибывать новые трамваи. В ночь на 1 сентября из Усть-Катава прибыли еще два вагона. После сборки и наладки в Восточном депо они выйдут на маршруты 5,4,8 или 20. Всего в этом году Краснодар получит 35 новых трамваев: 31 – односекционный и четыре трехсекционных.

- Все новые трамваи - низкопольные, с аппарелями для посадки маломобильных жителей, системами кондиционирования салона и кабины водителя, адресным открытием дверей, радиоинформаторами, площадкой для инвалидных колясок, бесплатным Wi-Fi, розетками и USB-разъемами для зарядки техники, - сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

В Краснодар прибыли еще два новых трамвая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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