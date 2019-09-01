Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры Кубани – движение вверх!»
Региональный конкурс управленцев «Лидеры Кубани – движение вверх!» 1 сентября стартует в Краснодарском крае. Отбор самых талантливых руководителей пройдет уже во второй раз. Оставить заявку можно на официальном сайте лидерыкубани.рф.
В прошлом году организаторы получили более четырех тысяч заявок, в этом году власти рассчитывают, что желающих принять участие будет не меньше.
- Мы увеличили возрастной порог участников до 55 лет. По итогам определим 3 победителей и 22 лауреатов, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кодратьев.
Победители первого конкурса сегодня руководят районами края, другие занимают хорошие должности в коммерческих компаниях, в администрации региона. Кроме того, успешные конкурсанты смогут пройти обучение в ведущих вузах страны, а сотня финалистов будет зачислена в резерв управленческих кадров Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU