Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры Кубани – движение вверх!»

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-01T12:38:19+03:00

Конкурс пройдет уже во второй раз

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Региональный конкурс управленцев «Лидеры Кубани – движение вверх!» 1 сентября стартует в Краснодарском крае. Отбор самых талантливых руководителей пройдет уже во второй раз. Оставить заявку можно на официальном сайте лидерыкубани.рф.

В прошлом году организаторы получили более четырех тысяч заявок, в этом году власти рассчитывают, что желающих принять участие будет не меньше.

- Мы увеличили возрастной порог участников до 55 лет. По итогам определим 3 победителей и 22 лауреатов, - сообщил губернатор Кубани Вениамин Кодратьев.

Победители первого конкурса сегодня руководят районами края, другие занимают хорошие должности в коммерческих компаниях, в администрации региона. Кроме того, успешные конкурсанты смогут пройти обучение в ведущих вузах страны, а сотня финалистов будет зачислена в резерв управленческих кадров Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU